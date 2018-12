Salmonella in varkensvlees Aldi

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting van Salmonella Goldcoast in varkensvlees geconstateerd.

De besmetting betreft een partij die in de periode van 4 juni tot en met 24 oktober 2018 is afgezet. De NVWA is momenteel bezig om al het besmette varkensvlees te traceren. Via DNA en logistieke lijnen is de besmetting te linken met een specifieke varkensslachterij. Om welke slachterij het precies gaat, wil de NVWA niet zeggen. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) zegt dat er in het betreffende slachthuis meteen maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen. Het is aan de betrokken partijen om de producten waar het vlees in verwerkt is uit de handel te halen.

Vlees geleverd aan Aldi

Omdat het traceringsonderzoek nog loopt, is het nog niet bekend in welke producten deze partij vlees is verwerkt. Het vlees is in elk geval geleverd aan de Aldi, die momenteel waarschuwt voor 2 soorten cervelaat die mogelijk besmet zijn met de bacterie. Het gaat om producten van 150 gram met houdbaarheidsdata 26-11-2018 tot en met 07-01-2019.

19 zieken

Normaal gesproken worden er zo’n 8 zieken gemeld per jaar. Afgelopen 4 december waren dat al 19 mensen. De bacterie levert milde ziekteverschijnselen op. Er wordt verwacht dat het aantal patiënten hoger ligt omdat de consumenten niet snel in beeld komen bij GGD en RIVM.

Mede-auteur: Judith Waninge