Ook met couperen veel staartbeschadigingen

Couperen van staarten betekent niet dat varkens minder op elkaars staart bijten.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Franse IFIP-Institut du Porc aan de slachtlijn bij 18.500 vleesvarkens afkomstig van 263 bedrijven. Bij ruim 10% van de onderzochte varkens werden zware beschadigingen aangetroffen.

Meeste beschadigingen bij 5-10 en 10-15 centimeter

Bij een staartlengte van 5-10 centimeter en 10-15 centimeter troffen de onderzoekers de meeste beschadigingen aan, zowel lichte beschadigingen als een rode verkleuring tot zware beschadigingen als open wonden en het kwijt zijn van een deel van de staart. Het overgrote deel van de varkens, 70%, had een staartlengte van 5 tot 10 centimeter. Over het totaal aantal varkens werd bij 11,5% van de dieren beschadigingen in de categorie 3 (open wonden) en categorie 4 (missen staartdeel). De meeste van deze varkens werden vanwege de verwondingen aan de slachtlijn afgekeurd. Roodverkleuringen kwam bij 53,5% van de dieren voor.

Varkens met lange staarten minste beschadigingen

Opvallend in het onderzoek is dat de 342 varkens met lange staarten (>15 centimeter) de minste beschadigingen hadden. In deze groep werd bij iets meer dan 50% geen enkele beschadiging aan de staart aangetroffen. Ook bij de verkleurde en beschadigde staarten scoorde deze groep lager dan de andere staartlengtes. Het onderzoek gaat niet in op de herkomstbedrijven van de varkens en de houderij-omstandigheden.