NVWA publiceert lijst reinigingsmiddelen tegen AVP

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) publiceert vanaf vandaag 12 december maandelijks een lijst met ontsmettingsmiddelen die zijn toegelaten voor het gebruik tegen Afrikaanse Varkenspest (AVP).

De zoekfunctie in de Toelatingsdatabank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (het Ctgb) werkt nog niet optimaal. Vrachtwagens die uit risicolanden van AVP terugkeren in Nederland moeten een dubbele reiniging uitvoeren. Op de lijst staan de toegelaten middelen die tegen AVP kunnen worden gebruikt.

Sites NVWA en Ctgb

Op de site van het Ctgb staat wel een handleiding om de actuele middelen, maar op de lijst van de NVWA, die maandelijks wordt geüpdatet, staat overzichtelijk per middel vermeld of het voor transportmiddelen van dieren geschikt is en tegen welk virus het ontsmettingsmiddel werkt.