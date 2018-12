Meer varkensvlees de grens over voor minder euro’s

De Europese Unie (EU) heeft over de periode januari tot en met september dit jaar meer vlees geëxporteerd ten opzichte van vorig jaar.

In totaal is er in de eerste 9 maanden van dit jaar bijna 2,9 miljoen ton varkensvlees geëxporteerd, dat is bijna 1% meer dan vorig jaar. De waarde van het verkochte varkensvlees in de eerste 3 kwartalen van dit jaar is echter wel flink gedaald met 8,2% naar € 5,3 miljard.

China aan kop

China blijft nog aan kop met de afname van varkensvlees met ruim 1,3 miljoen ton vlees in de eerste 3 kwartalen van dit jaar. Ondanks dat China een aandeel heeft van net geen 35 % van het totaal, heeft het land dit jaar 3,5% minder varkensvlees geïmporteerd vanuit de EU. Niet alleen de hoeveelheid is minder, ook de waarde van het vlees is met een daling van bijna 15% minder ten opzichte van vorig jaar. Het is nog afwachten hoe de markt in China reageert op de situatie van de Afrikaanse varkenspest.

Opvallende stijger: Vietnam

Een opvallende stijger in de afname van varkensvlees is Vietnam, die de eerste 9 maanden van dit jaar ruim 58.000 ton varkensvlees vanuit de EU importeerde. Een stijging van meer dan 65% ten opzichte van vorig jaar. De waarde van het varkensvlees dat naar Vietnam ging, steeg zelfs met bijna 40%. Vietnam is een van de belangrijke afzetlanden en groeimarkten voor de vierkantsverwaarding van het Europese- en ook Nederlands varkensvlees. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) spreekt van een succesvol jaar voor de Trusted Pork campagne waarmee het Europese varkensvlees wordt gepromoot. Het COV sloot het campagne jaar af in Vietnam tijdens de Food en Hotelbeurs 2018 in Hanoi.