Meer biggen met de juiste eindbeer

De Duitse ki-organisatie GFS introduceert volgend jaar fokwaarden van eindberen voor bigvitalitei, zo bevestigt directeur Meike Friedrichs.

Uit jarenlang onderzoek van het ki-bedrijf, samen met fokkerijorganisatie German Piétrain en de universiteit van Bonn, blijkt namelijk dat niet alleen de zeug verantwoordelijk is voor de overlevingskans van biggen. De eindbeer blijkt ook van grote invloed te zijn op de bigvitaliteit en biggenuitval. De erfelijkheid bedraagt minstens 10%.

Dit leidt tot flinke verschillen in de kraamstal. Tussen de beste en slechtste op worpkwaliteit geteste Piétrain-eindberen zit een verschil van meer dan 2 gespeende biggen per worp. Het loont dus om met de fokwaarde bigvitaliteit, in relatie tot eindberen iets te doen.

Digitale berencatalogus

Vanaf begin volgend jaar verschijnt de fokwaarde bigvitaliteit op de website van GFS, vertelt Friedrichs. Dat wordt onderdeel van de digitale berencatalogus. Ze willen in ieder geval zover zijn voor de Agrar Unternehmerstage in Münster beginnen, op 5 februari 2019. GFS toont aanvankelijk de fokwaarde voor bigvitaliteit van 100 eindberen, allemaal van fokkerijorganisatie German Piétrain.

Financieel gunstig

De bedoeling is van meer eindberen, van diverse genetica, de fokwaarde bigvitaliteit te berekenen.

Aan de bepaling van de fokwaarde ligt een uitgebreid rekenmodel ten grondslag. Voor varkenshouders is het een interessant gegeven, is Friedrichs van mening. Meer biggen spenen is financieel gunstig. Daar komt de noodzaak bij om de biggenuitval te verlagen. Dat is vanuit het oogpunt van het dierenwelzijn belangrijk.

