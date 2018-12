Kostprijs varkensvlees bedreigt exportpositie

De gemiddelde kostprijs per kilo varkensvlees in Nederland bedroeg vorig jaar € 1,528. Dat is vrijwel gelijk aan het Europese gemiddelde van € 1,522 per kilo.

Dit blijkt uit cijfers van InterPIG, een internationaal economisch netwerk voor de varkenssector. Ten opzichte van de omringende landen boert de Nederlandse sector achteruit. De gemiddelde Deense kostprijs bedroeg € 1,33 per kilo geslacht gewicht. De Duitse varkenssector heeft een vergelijkbare kostprijs met Nederland, namelijk € 1,52. In België bedraagt de gemiddelde kostprijs € 1,402 per kilo.

Mestafzet grootste bedreiging kostprijs Nederland

De mestafzetkosten zijn de grootste bedreiging voor de Nederlandse kostprijs. Afgelopen jaar berekende InterPIG 8,6 cent per kilo geslacht gewicht, terwijl Denemarken maar 1,3 cent per kilo aan mestafzetkosten kent. De Duitse mestafzetkosten liggen op 3,8 cent en de Belgische op 4,6 cent.

Duitsland en België halen Nederlandse prestaties in

Op technische prestaties wordt de Nederlandse sector ingehaald door Duitsland en België. Het aantal gespeende biggen per jaar lag vorig jaar op 30,2 en het aantal verkochte vleesvarkens op 28,8 per zeug per jaar.

Duitse varkenshouders zitten gemiddeld op respectievelijk 29,7 biggen en 28 vleesvarkens en Belgische op 29,8 en 27,8. Denemarken scoort met 33,3 biggen en 31,3 vleesvarkens stukken beter dan Nederland.

Betere voerconversie, maar hogere voerkosten

De overall voerconversie in Nederland is met 2,66 veel beter dan de 2,73 van Denemarken of de 2,86 in Duitsland. Daar staat tegenover dat de voerkosten met 84 cent 6 cent hoger liggen dan die in Denemarken. Ook in daggroei overstijgen de Deense varkenshouders hun Nederlandse collega’s.