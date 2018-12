Gedachteloos couperen voorbij in Duitsland

Zomaar staarten couperen of biggen opleggen met gecoupeerde staarten is vanaf 1 juli 2019 voorbij in Duitsland.

Dat geldt in het bijzonder voor varkenshouders in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het landbouwministerie in deze deelstaat heeft als eerste Duitse deelstaat wetgeving bekendgemaakt waarin staat onder welke voorwaarden couperen nog mag.

Risico-analyse maken

Boeren hebben 2 keuzes. Bedrijven die blijven couperen of gecoupeerde biggen opleggen, moeten een risico-analyse maken. Daarin staat onder meer hoe het zit met de voeding, stalklimaat, diergezondheid en afleidingsmateriaal. Ook dient het bedrijf te registreren hoe vaak oor- en staartbijten voorkomt op het bedrijf.

Een optie is een proef om te stoppen met couperen. Het advies is dan om ook een risico-analyse te maken. In overleg met de dierenarts of adviseur wordt een deel van de varkens niet gecoupeerd. Op een vleesvarkensbedrijf dient minimaal 1% van de plaatsen continu bezet te zijn met varkens met intacte staarten.

Gevolgen voor Nederlandse zeugenhouders

De Duitse wetgeving krijgt vermoedelijk ook gevolgen voor Nederlandse zeugenhouders die biggen naar Noordrijn-Westfalen exporteren. Volgens berichtgeving in het Duitse Wochenblatt lopen er gesprekken met betrokkenen in Nederland over de Duitse coupeer-regels. In Duitsland ziet men het liefst dat voor importbiggen dezelfde regels gelden als voor binnenlandse biggen.

Druk uit Brussel op couperen

Aanleiding voor de Duitse wetgeving is druk uit Brussel. Een delegatie van de Europese Commissie heeft diverse EU-lidstaten bezocht om te vernemen hoe deze landen omgaan met het couperen van varkensstaarten. Nederland is ook bezocht. Duitsland reageert met deze wetgeving.