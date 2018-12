GD: diarree big oorzaak van kwart ingezonden secties

Diarree onder zogende en gespeende biggen is een belangrijke reden om dode biggen in te sturen voor pathologisch onderzoek.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) meldt dat van de zogende biggen die ingezonden zijn wegens maagdarmproblemen, een clostridium-infectie in twee derde van de gevallen de oorzaak is. Een kwart van de gevallen heeft als oorzaak een E. coli-infectie.

Bij gespeende biggen is in een kwart van de gevallen de oorzaak van uitval door speendiarree of slingerziekte merendeels een E. Coli-infectie. Dit beeld sluit aan bij de bevindingen van dierenartsen op zeugenbedrijven. De bevindingen zijn geregistreerd in de Online Monitor.