Efsa: wildzwijndichtheid risicofactor AVP

De ‘European Food Safety Authority’ (Efsa) benadrukt het gevaar van een hoge wildzwijndichtheid in relatie tot een uitbraak en verspreiding van Afrikaanse varkenspest (AVP). Dat staat in een op 29 november verschenen rapport over onderzoek naar uitbraken, oplossingen en maatregelen om AVP te bestrijden in Europa.

De meeste succesvolle manier om AVP te bestrijden, blijkt een combinatie van vroege detectie van AVP, intensieve bejaging en tijdig verwijderen van dode dieren in het veld. In de onderzoeksperiode van 24 januari 2014 tot en met 31 oktober 2018 zijn in Litouwen de meeste AVP-uitbraken onder wilde zwijnen vastgesteld (6.024). Voor landbouwvarkens is het grootste gevaar het directe contact met geïnfecteerde dieren. De onderzoekers benadrukken dat de oorzaken van AVP-uitbraken bij varkenshouderijen meer onderzoek vereisen. Dit geldt ook voor preventiemaatregelen. In de onderzoeksperiode werd AVP bij landbouwvarkens het meeste vastgesteld in Roemenië (1.073).