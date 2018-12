Dierenactivist filmt undercover in varkenshouderij

Een medewerker van Animal Rights heeft opnamen gemaakt op zeugenbedrijven in Lunteren (Gld) en Nuenen (N-B).

De man solliciteerde bij de bedrijven en heeft tijdens zijn werkzaamheden gefilmd. In een 12-minuten durend filmpje op de site van Animal Rights is te zien hoe vaccinaties, staartcouperen, oormerken aanbrengen, inseminaties en het toedienen van supplementen gebeurt op de bedrijven.

Lees verder onder de film.

Verzwakte dieren

De medewerker, die op de site ‘Tom’ wordt genoemd, zegt geen opleiding of relevante ervaring in de varkenshouderij te hebben. Alle medewerkers op het bedrijf zijn onherkenbaar gemaakt, ook deze Tom is niet met zijn gezicht in beeld.

Verder zijn er beelden dat verzwakte dieren worden geëuthanaseerd, dode dieren in de kadaverton worden gegooid.

Animal Rights eindigt het betoog met de oproep om te stoppen met het eten van varkensvlees.