Deze lessen trekt POV uit beelden Animal Rights

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft 3 punten over werken op een varkensbedrijf vastgesteld.

Dit laat de POV weten naar aanleiding van de door actiegroep Animal Rights heimelijk opgenomen beelden op 2 varkensbedrijven.

Varkenshouders moeten mensen screenen voordat zij deze aannemen (kopie ID en natrekken referenties). Ook als de medewerker wordt ingehuurd. Dat laatste is in dit geval gebeurd. De opleiding en scholing van personeel is een aandachtspunt. Nog een punt is het omgaan met dieren. Er waren beelden te zien van een te ruwe behandeling.

POV: beelden uit hun verband gehaald

De POV denkt niet dat het mogelijk is je te wapenen tegen dergelijke initiatieven van actiegroepen. Dit is sterk geregisseerd. De beelden zijn namelijk 9 maanden geleden opgenomen en worden op een strategisch moment online gezet, meldt de POV. Ook is het geluid versterkt en zijn beelden uit hun verband gehaald.

‘Geregisseerde campagne tegen eten van varkensvlees’

De POV zegt dat zij een aantal haatmails ontvingen, sommige anoniem. De POV beantwoordt geen anonieme of onfatsoenlijke mails. Dat is beleid.

De POV geeft toe dat je op sommige beelden kritiek kunt hebben. Niettemin hebben ze de media ook duidelijk willen maken in welke context deze beelden zijn gemaakt.

Het betreft een geregisseerde campagne tegen het eten van varkensvlees, stelt de POV. Er mag niet de indruk ontstaan dat de boodschap van Animal Rights de correcte boodschap is.