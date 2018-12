CLP moet varkenssector ketengericht maken

Coppens Diervoeding, PIC en Lintjeshof Dierenartsen zijn ervan overtuigd dat een groot deel van de varkenshouderij deel gaat uitmaken van een georganiseerde keten.

De toekomst van het gros van de varkenshouders ligt in ketenvorming. De 3 partijen werken daarom samen aan de ontwikkeling van de CLP-keten (Cooperate Livestock Production) dat in 2019 meer vorm zal krijgen.

Hendrik de Vor, algemeen directeur van Coppens Diervoeding, schrijft in het ledenblad Coppens Contact dat de veevoerleverancier geen plannen heeft zelf varkenshouder te worden, maar dat Coppens wil helpen om continuïteit te creëren voor de varkenshouderij in Nederland. De vele verplichtingen, zoals financieren, wet- en regelgeving, administratie en afspraken met leveranciers en afnemers, voelen voor de varkenshouder volgens De Vor niet altijd als ‘vrijheid’.

Produceren voor vraagmarkt

“De kosten versus de opbrengsten van de diverse wettelijke eisen zijn niet voor elke individuele ondernemer op te brengen”, zegt Pieter van Rengen, varkensdierenarts bij Dierenartsenpraktijk Lintjeshof. Als voorbeeld noemt hij de ontwikkeling van de vrijloopkraamstal. Zo komen er steeds meer eisen aan het houden van varkens. “De varkenssector heeft om te kunnen overleven een stevig georganiseerde keten nodig die produceert voor een vraagmarkt. Ook al hebben we maar 4 grote inkopers in Nederland, supermarkten hebben een hekel aan lege schappen en willen dat de afzet is gegarandeerd en geborgd.”

Investeren in ketenregie voor varkenssector

Er lopen verschillende initiatieven van ketenvorming, zoals Hamletz. Van Rengen heeft hier veel respect voor. Dat het gros van de varkenshouderij daar niet mee bezig is, frustreert de dierenarts. Daarom wil Lintjeshof investeren in ketenregie, niet enkel als bewaker van de keten, maar vooral ook door het leveren van toegevoegde waarde. Op dat vlak bevindt de dierenarts zich in een ideale positie op het raakvlak van verschillende disciplines als gezondheid, voer en genetica. Die bepalen uiteindelijk de kwaliteit en het rendement van het eindproduct. “Ook de varkenshouder kan hierin een rol vervullen, maar moet hierin de handschoen wel zelf oppakken.”

Deelname in een keten betekent dat de varkenshouder verder kan met zijn bedrijf

Hendrik de Vor, algemeen directeur van Coppens Diervoeding

De Vor besluit: “Voor varkenshouders die elkaar iets gunnen, samen problemen willen oplossen, willen meewerken aan een goede kostprijs en het aandurven om een contract met een reële opzegtermijn aan te gaan, kan deelname in een keten betekenen dat ze verder kunnen met het bedrijf en kunnen blijven doen waar ze goed in zijn.”