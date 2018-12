Beursprijs varkens stabiel de kerst in

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens houdt de stabiele lijn ook in de komende week vast op een niveau van € 1,28 per kilo geslacht gewicht. Daarmee ligt de prijs nog net onder die van vorig jaar in dezelfde week.

De varkensmarkt is op dit moment vrij aardig in evenwicht. Varkenshouders merken daarbij op dat de prijzen op dit moment wel op een te laag niveau liggen. Over het hele jaar hebben ze 20 tot 30 cent per kilo minder gekregen dan vorig jaar.

In Duitsland is de situatie niet anders. Ook daar relatief lage prijzen in een op dit moment stabiele markt. De Vereinigungspreis handhaafde zich woensdag op een niveau van € 1,36 per kilo geslacht gewicht. Net als in de afgelopen weken volgen ook de slachterijen deze prijszetting.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc)

loopt redelijk in de pas met dit stabiele marktbeeld. Toch moest het gemiddelde prijsniveau vrijdag 14 december met 1 cent omlaag naar € 1,40 per kilo. Minder dan de helft van de aangeboden dieren werd slechts verkocht. In verband met de feestdagen wordt de komende weken geen veiling gehouden in Duitsland. De eerstvolgende varkensveiling is op vrijdag 4 januari.