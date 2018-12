Beursprijs varkens blijft € 1,28

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft voor de komende week ook op € 1,28 per kilo geslacht gewicht. Het is de vijfde achtereenvolgende week waarin de prijs op dit niveau is vastgesteld.

Soms is een stabiele prijs ook al mooi meegenomen. Want maar al te vaak laat de prijs in deze periode een dalende lijn zien. Met het oog op het uitvallen van slachtdagen op feestdagen moet er veelal nog wat extra aanbod worden weggewerkt. Op dit moment is er ook een groot aanbod, maar vooralsnog worden de aangeboden dieren goed geplaatst. Hierdoor is er geen overschot die de markt onder druk zet. Met als resultaat een stabiele prijsvorming.

Woensdag gaf Duitsland een onveranderd marktsignaal af door de prijzen vast te stellen op € 1,36 per kilo geslacht gewicht. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) bleef ook onveranderd met een gemiddelde prijs van € 1,42 per kilo. Het verschil tussen de Vereinigungspreis en de internetveiling bedraagt zodoende 6 cent per kilo. En dit verschil geeft normaal gesproken een stabiele marktsituatie weer. In combinatie met een lichte daling van het geslacht gewicht mag worden verondersteld dat het afleveren van de varkens aardig op schema ligt, zodat een varkensprop rond de feestdagen wordt voorkomen.