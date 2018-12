Beursprijs eindigt jaar op € 1,28

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft voor de komende week ongewijzigd op € 1,28 per kilo geslacht gewicht. Daarmee ligt de varkensprijs inmiddels 7 weken achtereen op dit prijsniveau.

De beursprijs voor vleesvarkens eindigt het jaar uiteindelijk 1 cent onder het niveau in de laatste week van 2017. Over heel het jaar gerekend leverden de vleesvarkens volgens de beursprijs gemiddeld € 1,33 per kilo geslacht gewicht op. Daarmee valt de prijs ruim 21 cent per kilo lager uit dan vorig jaar.

Ook in Duitsland gaat de varkensprijs volstrekt horizontaal het jaar uit. Woensdag bleef de Vereinigungspreis onbeweeglijk op € 1,36 per kilo geslacht gewicht. Rond de feestdagen worden minder varkens geslacht en daardoor is het onvermijdelijk dat er hier en daar toch wat overschotten aan slachtrijpe dieren ontstaan, signaleert de Duitse varkenshoudersbond ISN. Ondertussen blijft de notering in ieder geval staan tot woensdag 2 januari. Op vrijdag 4 januari wordt in Duitsland weer de eerste internetveiling van de Duitse varkensbeurs gehouden.