Belgische varkenshouder krijgt steun via Rendac-abonnement

De Belgische minister van landbouw, Joke Schauvliege, komt Belgische varkenshouders tegemoet om hun liquiditeitspositie te verbeteren. Dat meldt Vilt, het Vlaamse infocentrum voor de land- en tuinbouw.

De minister maakt € 2,88 miljoen vrij om een groot deel van het Rendac-abonnement te vergoeden. Het komt er op neer dat 90% van de jaarafrekening wordt gecompenseerd. Een volledige compensatie laat de Europese Commissie niet toe.

Afrikaanse varkenspest leidt tot te lage opbrengstprijzen

Volgens de Belgische Boerenbond is de vergoeding meer dan welkom, omdat steeds meer Belgische varkenshouders door de lage prijzen in financiële problemen komen. Varkenshouders in de Waalse provincie Luxemburg, waar Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen werd aangetroffen, kampen met te lage opbrengstprijzen voor hun varkens. Datzelfde geldt voor varkenshouders in Wallonië en Vlaanderen.

Eerder schreef de minister van landbouw al een vergoeding uit voor varkenshouders die extra maatregelen namen om de bioveiligheid van hun bedrijf te vergroten.

Tegelijk met het bekend maken van de Rendac-maatregel riep Schauvliege de Europese landbouwcommissie, banken en alle partijen in de varkensketen op om varkenshouders te helpen deze financieel moeilijke periode te overbruggen.