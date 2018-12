Afrikaanse varkenspest leeft weer op in Polen

Na 2 maanden zonder nieuwe gevallen speelt Afrikaanse varkenspest (AVP) weer op in Polen. Dit meldt TopAgrar op basis van diverse Poolse media.

De afgelopen 2 weken is het virus bij meer dan 100 wilde zwijnen aangetroffen. Terwijl in oktober wekelijks minder dan 10 besmette dieren werden gevonden. Het AVP-virus verspreidt zich inmiddels verder door het land.

Veterinaire experts zijn bezorgd omdat er steeds meer wilde zwijnen worden aangetroffen die gedeeltelijk immuun zijn voor het virus. In de laatste 2 weken zijn 22 van die gevallen ontdekt. Dit betekent dat in de tussentijd elk vijfde everzwijn op zijn minst gedeeltelijk resistent kan zijn tegen de ziekte en dat daarom de ziekte zich aanzienlijk verder kan verspreiden dan via dieren die al na korte tijd sterven.