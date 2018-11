Varkensrechten in sanering voor marktprijs opgekocht

De opkoop van de varkensrechten bij de warme sanering van de varkenshouderij gebeurt aan de hand van de marktprijs voor de rechten.

Dat blijkt uit antwoorden van minister Carola Schouten van landbouw op vragen van Kamerleden. Schouten zegt in reactie op vragen van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot dat ze nog niet weet hoeveel varkensrechten daadwerkelijk uit de markt worden genomen, omdat dit afhangt van de prijs van de varkensrechten op een bepaald moment.

€ 120 miljoen voor opkopen varkensrechten

Voor de warme sanering van de varkenshouderij in overlastgebieden is door het kabinet € 120 miljoen gereserveerd voor het opkopen van varkensrechten. Over de hoofdlijnen van dit plan is aan het begin van de zomer een akkoord gesloten, de uitwerking laat nog op zich wachten.

Fosfaatruimte

PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand wil dat de fosfaatruimte voor de varkenshouderij ook wordt verlaagd na de sanering. De POV wil dit niet. Ouwehand diende hier een motie voor in tijdens de begrotingsbehandeling van het landbouwministerie, die door Schouten werd ontraden. Op de omgedraaide vraag van Ouwehand, waarbij ze vraagt of de minister het fosfaatplafond voor de varkenshouderij gelijk wil houden, antwoordde Schouten: “Het is nog maar de vraag of dat zo is.”

Geen nieuwe varkensrechten

Schouten heeft al wel benadrukt dat de varkensrechten die worden opgekocht via de warme sanering wel echt uit de markt worden gehaald en niet opnieuw uitgegeven zullen worden.

Aan de uitwerking van de warme sanering van de varkenshouderij wordt nog gewerkt. De verwachting is dat er nog dit jaar duidelijkheid zal komen over de details van de regeling.