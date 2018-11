Varkens in Nood deelt jutezakken uit als nestmateriaal

Varkens in Nood is een sinterklaasactie gestart waarbij gratis jutezakken uitgedeeld worden aan varkenshouders om aandacht te vragen voor dierenwelzijn.

De dierenwelzijnsorganisatie wil het gebruik van de jutezakken in de kraamstal als nestmateriaal stimuleren. “Consumenten willen graag gericht iets bijdragen aan het dierenwelzijn en dat kan met het doneren van geld voor deze actie”, aldus de woordvoerder van VIN, die aangeeft dat al het geld dat opgehaald wordt ook gebruikt gaat worden voor het aanschaffen van jutezakken.

Lees verder onder de tweet

Inmiddels is er al € 15.000 gedoneerd en daarnaast zijn er fondsen aangesproken die tot nu toe € 9.000 beschikbaar hebben gesteld om ook de bevestigingsbeugels te leveren.

Twee jaar geleden heeft Varkens in Nood eenzelfde sinterklaasactie gehouden. Toen hebben 8 zeugenhouders jutezakken met bevestigingsmateriaal gratis ontvangen. Een van deze varkenshouders is Carolien Hendrikx in Lottum, die tevreden terugkijkt op de uitvoering van de actie.

Dialoog met Varkens in Nood

Het gaat de varkenshoudster niet om de jutezakken die gratis zijn uitgedeeld, maar het heeft volgens haar wel geleid tot een dialoog met de dierenwelzijnsorganisatie. “We staan als varkenshouders en Varkens in Nood nog heel ver uit elkaar. Maar ik zie wel kansen voor de sector om door een dergelijke actie met elkaar in gesprek te blijven. Door de verbinding op te zoeken kunnen we verder tot elkaar komen en wellicht leidt dit tot nieuwe mogelijkheden en kansen voor de sector”, aldus Hendrikx.