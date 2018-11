Varkens KI Nederland: 750.000 zeugen in 2025

Varkens KI Nederland houdt rekening met een daling van de Nederlandse zeugenstapel tot iets meer dan 750.000 dieren in 2025.

Deze zeugen produceren op jaarbasis dan 24,5 miljoen varkens. De daling van de varkensproductie gaat niet gelijk op met de krimp van de zeugenstapel, omdat de productie van de zeugen blijft toenemen. Nederland telt 900.000 zeugen die jaarlijks 27 miljoen varkens voortbrengen.

Deze cijfers toonde Jean Marie van Oort, directeur van Varkens KI Nederland, woensdagavond 31 oktober tijdens een informatieavond over de aanstaande wijziging van de spermabezorging.

Ondanks de krimp van de zeugenstapel ziet Van Oort goede perspectieven voor de Nederlandse vermeerderaars die doorgaan. In Duitsland blijft de vraag naar biggen groeien. In Duitsland wordt verwacht dat het aantal zeugen met een half miljoen krimpt. Van Oort: “Goede biggen vinden hun weg. Daar ben ik van overtuigd.” De ki-directeur verwacht dat in Duitsland ook afzet komt voor niet-Piétrain biggen. Hij noemt als voorbeeld biggen van een Talent- of Tempo-eindbeer.

Tekorten in China vanwege Afrikaanse varkenspest

Een onzekere factor en grote dreiging is de Afrikaanse varkenspest. Van Oort: “Ik houd mijn hart vast. Volgens mij is het een kwestie van tijd voordat de ziekte zich nestelt in wilde zwijnen in Duitsland en Nederland.”

In China zit Afrikaanse varkenspest al onder de boerderijvarkens, vertelt van Oort. Dat heeft gevolgen voor de productie daar, en de varkensprijs. Voor de getroffen boeren daar is de Afrikaanse varkenspest natuurlijk een ramp. Voor de Nederlandse varkenssector biedt de ziekte in China daarentegen juist kansen. Van Oort: “In China gaan tekorten ontstaan.”