Topigs Norsvin: 50% minder berengeur bij varkens

Volgens fokkerijorganisatie Topigs Norsvin is in 10 jaar tijd het percentage varkens met berengeur 50% gezakt.

Tegenwoordig wordt aan de slachtlijn bij 2 tot 3% van de vleesvarkens berengeur vastgesteld, meldt Topigs Norsvin in een persbericht.

Nieuwe technieken

Selectie op berengeur blijkt te werken, stelt de fokkerijorganisatie. Met hulp van nieuwe technieken en rekenmodellen blijkt het mogelijk te selecteren op berengeur, zonder dat dit nadelige effecten heeft op de genetische vooruitgang. Het bedrijf verklaart dat zij berengeur als fokdoel opnemen in al hun lijnen. Niet alleen bij de eindberen, maar ook bij de zeugenlijnen.

Niet alleen via fokkerij

Via de fokkerij alleen is het probleem van berengeur voorlopig niet uit te bannen. Het is een deel van de oplossing, schrijft Topigs Norsvin. De komende jaren blijft het voorkomen van berengeur de aandacht houden.