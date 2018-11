Marktkenner Greshake: grens berenmarkt in zicht

De berenmarkt loopt tegen zijn grenzen aan.

Dat schrijft marktdeskundige Frank Greshake in het Duitse Wochenblatt. Hij verklaart dat bijna 9% van de varkens die in Duitsland aan de haak komt beer is. Tönnies slacht de meeste beren, jaarlijks 3,1 miljoen. Een derde daarvan komt uit Nederland. Westfleisch slacht jaarlijks een miljoen beren en Vion Duitsland 750.000. Müller Fleisch tenslotte krijgt jaarlijks 100.000 beren aan de haak.

Spaanse berenproductie

De trend is dat het aantal beren stijgt, maar de grenzen van het volume dat de markt aankan zijn bereikt, schrijft Greshake. Hij bezocht onlangs een themadag over castratie. Hij laat weten dat in Spanje de berenproductie over zijn hoogtepunt is en weer vaker wordt gecastreerd.

Vetbedekking

Voor de export is nauwelijks afzet van berenvlees. Aziatisch landen wijzen het berenvlees af. Datzelfde geldt voor Italië. De hammen hebben onvoldoende vetbedekking. Vleesverwerker Westfleisch laat tijdens de themadag weten dat vettere beren geen optie zijn. Als het mager-vleespercentage van de buiken onder de 58% zakt, verdubbelt het aantal stinkers.

Biggenprijs

De afzetbeperkingen van de beren komt op termijn ook terug in de biggenprijs. Greshake schrijft dat in Duitsland aparte biggennoteringen komen voor beren, zeugen en borgen. Producentenverenigingen werken daar al aan.