Linda Janssen is beoogd POV-voorzitter

Het landelijk bestuur van de Producenten Organisatie Varkenshouderij wil Linda Janssen-Verriet als de nieuwe POV-voorzitter.

Volgende week 26 november is de ledenvergadering van de POV. Dan stemmen de leden over de voordracht van Janssen als nieuwe voorzitter.

Linda Jansen tijdens het symposium hogere varkensgezondheid over bigvitaliteit. - Foto: Koos Groenewold

Naast Janssen zijn Eric Stiphout en Wouter Oude Voshaar voorgedragen als lid van het dagelijks bestuur van de POV.

Beleidsadviseur van POV

Het landelijk bestuur ziet in Janssen een goede voorzitter. Zij brengt mensen bijeen en beschikt over de nodige daadkracht, betogen zij. Daarnaast heeft ze een groot netwerk. Sinds begin dit jaar is zij beleidsadviseur van de POV. Janssen heeft ook voor de NVV gewerkt als beleidsadviseur en als projectleider bij LTO-Noord. De boerendochter heeft ook ervaring als bedrijfsleider op een zeugenbedrijf. Om haar praktijkkennis op peil te houden werkt ze nog wel eens op een varkensbedrijf.

Dagelijks bestuur van POV

Eric Stiphout is varkens- en akkerbouwer in het Brabantse Boxmeer. Hij is momenteel de voorzitter van de afdeling Zuid-Oost van de POV. Wouter Oude Voshaar is varkenshouder in Geesteren, Overijssel. Oude Voshaar is nu voorzitter van de POV-afdeling Overijssel.

Als de leden komende week akkoord gaan met de voordrachten, is het dagelijks bestuur van de POV compleet. Recent stopten Ingrid Jansen en Eric Douma als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van het POV-bestuur. Paul Wouters zag eind vorig jaar af van een rol in het POV-bestuur.