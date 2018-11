Knorhof ziet af van openbare informatie-avond

Varkenshouder Adriaan Straathof ziet definitief af van een openbare informatieavond over de herbouw van de Knorhof.

Dat bevestigt zijn woordvoerder. De reden is de vrees dat actievoerders de avond verstoren. Daarom is een eerder geplande avond halverwege vorige maand al afgeblazen.

Plannen digitaal presenteren

De bedoeling is nu om de herbouwplannen digitaal te presenteren. Dat idee is afkomstig van de provincie. Op deze website kan iedereen reageren. “De opmerkingen van belanghebbenden nemen we serieus”, zegt de woordvoerder. De directe buren van varkensbedrijf de Knorhof worden wel persoonlijk bijgepraat over de herbouwplannen.

Vermeerderingsbedrijf

De Knorhof brandde in juli 2017 af. Hoe de nieuwbouw er uit gaat zien, staat nog niet vast. De bedoeling is een vermeerderingsbedrijf te bouwen. Een optie is om naast de zeugen ook vleesvarkens te houden. Deze keuze hangt af van de vergunningsmogelijkheden. De aanvragen voor de vergunningen zijn nog niet de deur uit.