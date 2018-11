Geurts en Moorlag ruziën over varkensexport

Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en William Moorlag (PvdA) vlogen elkaar in de haren over de vermindering van de varkensexport bij de behandeling van de landbouwbegroting. Voorzitter Tom van der Lee greep in en ontnam Geurts het woord.

De ruzie begon met de opmerking van William Moorlag dat “het fenomeen van al die varkens die geëxporteerd worden, via de weg van de geleidelijkheid wat zou moeten verminderen.” Geurts zei de opmerking van Moorlag ‘zwaar discriminerend in de richting van de veehouderij te vinden’. Terwijl hij zijn argument kracht wilde bijzetten ontnam de voorzitter hem het woord, omdat er geen debat tussen Geurts en Moorlag gaande was, maar een debat met de minister. “Het is zwaar discriminerend. Zwaar discriminerend!”, riep Geurts. “Dat zijn hele grote woorden”, vond Van der Lee. Klik hieronder voor het debat. Zie ruzie tussen Geurts en Moorlag vanaf 01:12:00. Vervolg op Twitter Voordat de voorzitter de microfoon uitzette kon Geurts nog verstaanbaar zeggen: “Nee, voorzitter, het is zwaar discriminerend als je gaat exporteren . . . ” Daarna kon hij zich niet meer verstaanbaar maken en sloeg hard op de balie waaraan de interruptiemicrofoons bevestigd zijn. De voorzitter gaf de minister weer het woord, die enigszins verbaasd en onthutst vervolgde over de mest. Moorlag zat ondertussen lachend in de bankjes naast zijn partijgenoot Henk Nijboer. Daarna kreeg het incidentje nog een vervolg op Twitter.