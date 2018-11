German Genetic gaat in Frankrijk Piétrain-beren fokken

De Duitse fokkerijorganisatie German Genetic gaat ook German Piétrain-beren produceren in Frankrijk. Reden is risicospreiding van het fokmateriaal bij eventuele ziekte-uitbraken.

Hiervoor zijn 50 zuivere Piétrain-fokzeugen vanuit het kernfokbedrijf Eskjeberg in Denemarken naar Frankrijk vervoerd.

De zeugen komen op het gezamenlijke SPF-fokbedrijf van German Genetic en de Franse fokkerijorganisatie Axiom in Frankrijk te liggen. De 2 fokkerijorganisaties zijn de afgelopen 2 jaar al een intensieve samenwerking opgestart. De gelten zitten nu nog in quarantaine. Over een jaar verwachten de fokkerijorganisaties de eerste Duitse Piétrain-beren vanuit Frankrijk te kunnen leveren.

Hoogwaardig fokmateriaal behouden bij ziekte-uitbraak

De Duitse fokkerijorganisatie wil met de spreiding van de genetica over meerdere landen voorkomen dat bij een eventuele uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) er geen hoogwaardig fokmateriaal verloren gaat. Dat heeft de fokkerijorganisatie al eens ervaren bij een PRRS-uitbraak in Duitsland.

German Genetic levert jaarlijks ongeveer 1.500 beren aan Spanje. Mocht in Duitsland toch AVP uitbreken, dan kan het fokmateriaal eenvoudig vanuit Frankrijk aan onder meer Spanje geleverd worden. Eenvoudiger, omdat de dieren anders helemaal vanuit Denemarken moeten komen.

Introductie stressvrije Piétrain-beer in Frankrijk

Een tweede reden voor de fokkerijorganisaties om het Duitse fokmateriaal in Frankrijk te huisvesten, is het introduceren van een stressvrije Piétrain-beer in Frankrijk. Een stressvrije Piétrain-beer is nu nog niet de standaard voor de Fransen. Met de Duitse Piétrain-berenlijn, die het vleespercentage verhoogt, zien de gezamenlijke fokkerijorganisaties kansen voor een nieuwe markt in Frankrijk en omliggende landen.

Voor Nederland, waar Preferent KI de distributeur van de German Piétrain-eindberen is, zijn er vooralsnog geen wijzigingen in de aanlevering van de Duitse eindberen.