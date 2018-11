Duits PCB-voerprobleem treft ook varkenshouderij

PCB-verontreinigd voer uit de eerder daardoor al in opspraak gekomen fabriek van agroconcern Agravis in Minden is ook aan varkenshouders in Nedersaksen geleverd.

Dat deelt het ministerie van landbouw van de deelstaat mee. Tot dusver blijkt het met niet-dioxineachtige PCB’s gecontamineerde voer volgens deze instantie terecht te zijn gekomen bij 3 varkensbedrijven in de regio’s Diepholz en Osnabrück. De voedselveiligheidsautoriteit van Nedersaksen (LAVES) stelt onderzoek in of er nog meer bedrijven getroffen zijn.

Gehaltes binnen grenswaardes

Vorige week werd duidelijk dat PCB’s bevattend voer uit Minden was geleverd aan tientallen pluimveebedrijven in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. In afwachting van laboratoriumtests werden de bedrijven gesloten voor uitgaand verkeer van producten. In de meeste gevallen bleven de gehaltes binnen de grenswaardes, maar bij een drietal kleine legbedrijven, met verkoop direct aan de consument in Nedersaksen, moesten eieren worden teruggeroepen. Dit omdat de gehaltes de grenswaardes wel overschreden. Ook in Noordrijn-Westfalen konden niet alle getroffen bedrijven worden vrijgegeven. Volgens Agravis is de verontreiniging hoogstwaarschijnlijk ontstaan door lakschilfers in de silo’s van de fabriek.