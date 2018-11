Beursprijs varkens stijgt 2 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 2 cent verhoogd naar € 1,29 per kilo geslacht gewicht. Daarmee komt een einde aan een lange periode van prijsdruk. In september en oktober zakte de prijs met 20 cent van € 1,47 naar € 1,27 per kilo.

In Duitsland is er eind deze week ook weer wat meer stemming in de markt ontstaan. De overschotten aan varkens zijn weggewerkt en de dieren die nu op de markt komen kunnen vlot geplaatst worden. Het verloop van de internetveiling van vrijdag 2 november onderschrijft de betere afzet op de varkensmarkt. Er werd flink tegen elkaar opgeboden en daardoor steeg het gemiddelde prijsniveau uiteindelijk met 4 cent naar € 1,36 per kilo geslacht gewicht.

Het resultaat van de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) ligt daarmee 10 cent boven het niveau van de Vereinigungspreis. De leidende marktnotering in Duitsland bleef woensdag staan op € 1,36 per kilo. Het verschil met de Teleporc-notering is zodanig dat er weer hoop ontstaat op een stijgende varkensprijs in Duitsland. Normaal gesproken wordt bij een verschil van zo’n 5 cent uitgegaan van een stabiele marktsituatie. Nu het verschil een keer zo groot is, mogen varkenshouders weer hoop koesteren op enige prijsverbetering.