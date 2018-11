Beursprijs varkens stabiel

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft voor de komende week staan op € 1,28 per kilo geslacht gewicht. Een jaar geleden noteerden de varkens in deze week nog € 1,36 per kilo.

Zowel in Nederland als Duitsland houdt de varkensmarkt de stabiele koers van de afgelopen weken vast. De Vereinigungspreis van producentenorganisatie VEZG blijft onveranderd op € 1,36 per kilo geslacht gewicht. Het aanbod van slachtrijpe dieren is groot, maar de vraag naar deze dieren is ook omvangrijk om zo in de groeiende vraag voor de feestdagen te voorzien.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) laat niet veel anders zien. De ene veiling gaat er een centje van de prijs af, de volgende veiling komt er weer een cent bij. Op vrijdag 30 november is er weer een centje meer gebeurd en klom de gemiddelde prijs naar een niveau van 1,43 per kilo geslacht gewicht. Het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis bedraagt daarmee 7 cent per kilo. Op grond hiervan mag voor de komende week worden verwacht dat de prijzen op zijn minst stabiel blijven, signaleert de Duitse varkenshoudersvakbond ISN.