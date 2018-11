Beursprijs varkens licht omlaag

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 1 cent verlaagd naar € 1,28 per kilo geslacht gewicht. Vorige week zag het er nog naar uit dat de markt even kon verbeteren, maar een week later staat de prijs weer volop onder druk.

De hoop op een hogere varkensprijs bleek afgelopen woensdag ineens een ijdele. Dinsdag gooide vleesconcern Vion GmbH al de knuppel in het hoenderhok, wijst de Duitse varkenshoudersvakbond ISN de schuldige aan. Het vleesconcern benadrukte in een brief aan leveranciers dat de uitbetalingsprijs voor de nieuwe week onveranderd zou blijven op € 1,36 per kilo. Daarmee werd een blokkade neergelegd voor een mogelijke prijsverhoging door de noteringscommissie van de Vereinigungspreis. De actie van Vion bleek effectief, want de Vereinigungspreis bleef woensdag ook staan op € 1,36 per kilo.

In de markt wordt ook gewezen op het handelen van varkenshouders zelf. De aanloop naar een mogelijke prijsverhoging werd versterkt door varkenshouders die wat minder varkens op de markt brachten om zo wat meer te kunnen profiteren als de prijs daadwerkelijk omhoog zou gaan. Op het moment dat de varkenshouders de prijsverhoging hoopten te incasseren, werden extra dieren aangeboden en dat deed de prijsverhoging nu net de das om.

De uitkomst van de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) hintte dinsdag nog op een hogere varkensprijs deze week, maar de invloed van deze veiling bleek te gering. Op vrijdag 9 november hield het prijsniveau van de internetveiling dan ook geen stand. De veiling leverde 4 cent in waarmee de gemiddelde prijs van deze veiling zakte naar € 1,41 per kilo. Daarmee is de hoop op een hogere prijs voorlopig weer de grond ingeboord.