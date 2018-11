Beursprijs varkens blijft staan

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft de komende week onveranderd op € 1,28 per kilo geslacht gewicht.

De varkensmarkt vertoont maar weinig beweging. Niet dat er niks gebeurt, want de slachterijen draaien volop. Het aanbod is daar echter ook naar. De situatie is op dit moment zodanig dat het relatief grote aanbod aan de slachtrijpe dieren vlot kan worden geplaatst. Vraag en aanbod houden elkaar dus in balans.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) weerspiegelt dit beeld ook op de veiling van vrijdag 23 november. Alle aangeboden dieren werden vlot verhandeld op een gemiddeld prijsniveau dat met 1 cent omhoog ging naar € 1,43 per kilo. Het prijsverschil ten opzichte van de Vereinigungspreis wordt daarmee opgerekt naar 7 cent per kilo. Vooralsnog wordt er in de markt van uitgegaan dat dit verschil te klein is om te kunnen gaan hopen op een verhoging van de marktleidende Vereinigungspreis.