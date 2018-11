Beursprijs varkens blijft gelijk

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft voor de komende week onveranderd op € 1,28 per kilo geslacht gewicht. De prijsontwikkeling geeft aan dat er weer iets meer rust is gekomen in de markt.

De vleesvarkensmarkt ontwikkelt zich redelijk stabiel op dit moment. In Duitsland bleef de Vereinigungspreis ook onveranderd op € 1,36 per kilo geslacht gewicht. Het aanbod aan slachtrijpe varkens is relatief groot, maar de aangeboden dieren vinden vlot een afnemer. Daarmee is de stemming vrij rustig in de markt. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs laat dat ook zien. Het gemiddelde prijsniveau klom met een centje naar € 1,42 per kilo. Het gat ten opzichte van de Vereinigungspreis ligt daarmee op een vrij normaal niveau. Op grond daarvan moet voorlopig worden uitgegaan van een aanhoudend stabiele marktsituatie.