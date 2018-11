Belgische varkenshouders vragen steun om AVP

De Belgische Boerenbond vraagt ketenpartners en overheid steun voor varkenshouders om de economische gevolgen van de Afrikaanse varkenspest te verminderen.

Een delegatie van de Boerenbond sprak met landbouwminister Schauvliege over maatregelen waardoor varkenshouders de varkenspestcrisis kunnen overbruggen. De minister heeft aangegeven te komen met een tegemoetkoming voor destructiekosten. Verder treedt de minister in overleg met banken over uitstel van aflossingen en overbruggingskredieten voor bedrijven die het moeilijk hebben. Daarnaast wordt de overheidswaarborg geactiveerd. Ook zal de minister aan Europees landbouwcommissaris Hogan vragen om Europese ondersteuningsmaatregelen voor de Belgische varkenssector te bekijken. Extra middelen voor exportpromotie horen daar ook bij.

Vleesprijs lijdt onder varkenspestcrisis

De sectorvakgroep bezocht eveneens de Federatie van het Belgisch vlees (Febev) vanwege de grote verschillen tussen de Belgische prijzen en die in omringende landen. De biggenprijzen laten de laatste weken een lichte verbetering zien, maar bij de vleesvarkens zit nog nauwelijks verbetering in de prijzen. De Belgische vleeshandel kampt met het exportverbod buiten de EU waardoor al het vlees binnen de EU afgezet moet worden, terwijl de concurrentie binnen de EU moordend is. Door een lichte verbetering in de vleesmarkt is de BPG-notering vorige week met 2,5 cent per kilo verhoogd. De slachterijen zien echter nog geen mogelijkheid om het prijsgat met Duitsland en Nederland te dichten, mede doordat ze het vijfde kwartier momenteel slecht kunnen verwaarden.