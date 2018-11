Afrikaanse varkenspest in China endemisch

Afrikaanse varkenspest lijkt endemisch te worden in China. Inmiddels zijn al 74 uitbraken gemeld.

Afrikaanse varkenspest (AVP) blijft om zich heen grijpen in China. Inmiddels zijn 74 uitbraken gemeld door het Chinese Ministerie van Landbouw en Plattelandsaangelegenheden (MARA). AVP is tot dusverre in 19 provincies aan het licht gekomen. Volgens officiële tellingen zijn 140.000 varkens besmet geraakt dan wel preventief geruimd.

Afrikaanse varkenspest in Shanghai

De besmettelijke dierziekte is intussen ook vastgesteld in de gemeente Shanghai en de provincie Sichuan. Dat is geen goed nieuws voor varkensland China. Shanghai is met 24 miljoen inwoners de grootste stad van het land. Sichuan is China’s belangrijkste varkensprovincie.

In Shanghai werd AVP vastgesteld op een boerderij met 314 varkens; in Sichuan werden 2 gevallen gemeld. Eén uitbraak werd geconstateerd in de buurt van de stad Chengdu, op een boerderij met 110 varkens. Het andere geval van AVP kwam aan het licht op een kleine boerderij met 40 varkens, dicht bij de grens met de provincie Yunnan.

Besmet wild zwijn

In de provincie Baishan, in het noordoosten van China, is een besmet wild zwijn aangetroffen. Het komt niet als een verrassing dat Afrikaanse varkenspest bij een wild zwijn is vastgesteld. Maar het is niettemin een bevestiging van de ernst van het probleem in China. Het is waarschijnlijker geworden dat het virus endemisch wordt. In een land dat zo uitgestrekt is als China is het moeilijk om het virus uit te roeien in een populatie wilde zwijnen.

Volgens persbureau Reuters hebben de Chinese autoriteiten harde stappen aangekondigd om AVP te bestrijden, met strenge straffen voor diegenen die uitbraken vertraagd of helemaal niet rapporteren.