‘Voldoende kansen, ook voor innovaties in varkenshouderij’

Voor de varkenshouderij in Nederland liggen er voldoende kansen, ook om te innoveren. Dat zei Johan van Arendonk van Hendrix Genetics tijdens het symposium Ondernemen in de Varkenshouderij van Boerderij.

Van Arendonk, hoofd Innovatie & Onderzoek bij de fokkerijorganisatie, riep daarom op het evenement op niet te somberen, ondanks de donkere wolken die ook boven de varkenssector hangen. De wereldwijde vraag naar dierlijk eiwit groeit immers.

Een ideale wijze van varkens houden is nog niet bekend en ook lastig te realiseren, aldus Van Arendonk. Een voorbeeld is 1- of 2-sterrenproductie volgens Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Dat is goed voor dierenwelzijn, maar misschien niet goed voor voerefficiëntie.

Lees verder onder de foto

Johan van Arendonk. - Foto: Van Assendelft Fotografie

Verduurzaming is volgens Van Arendonk rekening houden met een scala aan zaken, zoals voerconversie, welzijn, milieu, minimaal gebruik van geneesmiddelen en minimaal ingrepen en natuurlijk marge voor de boer.

Sensoren en camera’s die taken boer overnemen

Om vooruitgang te boeken op genoemde punten ziet Van Arendonk veel in sensoren en camera’s in de stal. Die nemen veel taken over van de boer en maken mogelijk snel in te grijpen als het mis dreigt te gaan met de varkens. De sensoren leveren stapels informatie. Met de nieuwste software is het mogelijk de boer te informeren of het systeem zelf al maatregelen te laten treffen.

Van Arendonk wijst ook op ontwikkelingen in China. Daar wordt gewerkt met gezichtsherkenning voor varkens. Daarmee wordt exact duidelijk hoe een varken zich gedraagt door de dag.

De sensortechnologie is ook in staat metingen te doen aan dieren. Voorbeelden zijn de temperatuur of de activiteit van het varken. Met een hoestmonitor kunnen bijvoorbeeld groepsobservaties worden gedaan. In combinatie met een camera wordt snel duidelijk waar het hoesten in de stal plaatsvindt.