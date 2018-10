Vion wint prijs met varkensvlees uit Nederland

Vleesverwerker Vion heeft in Zuid-Korea de Hamel Business Award gewonnen.

Volgens Vion wordt het Nederlandse varkensvlees in Zuid-Korea gezien als kwalitatief goed. Vooral op punten van voedselveiligheid en dierenwelzijn. Vion spreekt van een compliment aan het adres van de Nederlandse varkenshouders die de varkens leveren voor het vlees dat uiteindelijk ook in Zuid-Korea terecht komt.

Good Farming Balance

Voor het vleesbedrijf is de award een teken dat het werken in ketens zijn vruchten afwerpt. Binnen ketens als Good Farming Balance is het mogelijk continu de gevraagde kwaliteit te leveren voor de Koreaanse markt.

De award is voor bedrijven die bijdragen aan de zakelijke en economische betrekkingen tussen Korea en Nederland. Vion levert al meer dan 20 jaar varkensvlees aan Zuid-Korea, staat in het persbericht.