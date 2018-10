Varkenspest kost Belgische boeren € 8 per varken

De Afrikaanse varkenspest (AVP) kost de Belgische varkenshouders € 8 per afgeleverd varken.

Reden voor de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV) om de noodklok te luiden. Hier komt bij dat de varkensmarkt slecht is. Per afgeleverd varken komt een boer sowieso al € 12 tekort. Het gevolg is een financieel gat van € 20 per vleesvarken, becijfert de VPOV. Een gemiddeld Belgisch bedrijf levert wekelijks 150 varkens af en schiet er zodoende € 3.000 per week bij in.

Maatregelen voor prijsherstel

Het is 4 weken geleden dat Afrikaanse varkenspest is vastgesteld in België. Hoog tijd dus om een eind te maken aan deze crisis in de Belgische varkenshouderij, schrijft het boerencollectief VPOV.

Om het prijsherstel te stimuleren, stelt de VPOV een aantal maatregelen voor:

Lichter afleveren van de varkens, zodat direct de hoeveelheid vlees op de markt afneemt; Stimuleren van de export van levende varkens. Door de AVP hapert de levende export. Meer varkens op de binnenlandse markt zorgt voor prijsdruk. De VPOV roept hiervoor de hulp in van handelaren; Onder controle houden van de kostprijs. De gestegen voerprijs zorgt voor een kostprijsstijging van € 10 per varken, vanaf de geboorte van het big. De VPOV wil hierover in gesprek met de voer- en slachtsector; Samen met de landbouworganisaties gerechtelijke stappen ondernemen. Een zogeheten burgerlijke partijstelling dwingt het Parket onderzoek te doen en openheid te verschaffen daar over. Het onderzoek leidt mogelijk tot het indienen van een schadevergoeding. Belgische varkensbedrijven leiden gezamenlijk € 1,5 miljoen verlies per week door de AVP.

8,2 cent onder Duitse prijs

Na de vaststelling van AVP in Etalle op 13 september zakte de week daarop de Belgische varkensprijs. Deze prijs kwam € 8,2 cent per kilo geslacht gewicht onder de Duitse prijs te liggen.

Dioxinecrisis

De VPOV bekeek hoe het prijsherstel van de varkens verliep na de dioxinecrisis in België in 1999 en begin 2011 in Duitsland. Aan de hand van deze crises verwacht het boerencollectief dat het prijsverschil met Duitsland vrij snel afneemt, gemiddeld met een cent per week. Hierbij is ervan uitgegaan dat de AVP niet elders in België de kop opsteekt.