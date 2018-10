Varkenshouder sommeert provincie om afschot zwijnen

Een Brabantse varkenshouder wil dat provincie Noord-Brabant het nulstandsbeleid strikt handhaaft.

De varkenshouder heeft hiervoor advocaat Maurice Stassen van Linssen advocaten in de arm genomen om dit af te dwingen. Stassen: “Ik heb vorige week een formele brief naar de provincie gestuurd. Er zijn afspraken gemaakt over het beheer van wilde zwijnen, waarin staat dat ze niet worden getolereerd buiten de leefgebieden. Nu lopen ze er wel rond. Met de dreiging van Afrikaanse varkenspest is het nu belangrijk dat het nulstandsbeleid ook uitgevoerd wordt. Als de provincie dit niet wil doen, kunnen we in een volgende brief de provincie verplichten tot het afschot binnen een straal van bijvoorbeeld 50 kilometer rond het bedrijf.”

Meer partijen uiten kritiek

De provincie Brabant wordt door meer partijen onder vuur genomen vanwege het beleid rondom de wilde zwijnen. Ook CDA-Kamerlid Jaco Geurts vindt dat deze provincie meer moet doen om de insleep van Afrikaanse varkenspest (AVP) via wilde zwijnen te voorkomen. “In beleidsstukken zegt de provincie een nulstandsbeleid te hanteren, maar in de vergunningen naar de Wildbeheereenheden, die de jacht uitvoeren, wordt gesproken over een nulschadebeleid. Dat is spelen met vuur, in de huidige situatie met AVP in België. Ik heb altijd het idee gehad, dat dit nulstandsbeleid nationaal geregeld was, met uitzondering van de leefgebieden. Maar daar is nu onduidelijkheid over. Daarover heb ik ook vragen gesteld aan het ministerie.”

Provincie Brabant heeft deze week bij haar Faunabeheereenheid gevraagd om een versneld advies over het juiste beheer van wilde zwijnen.