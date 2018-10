Van Arendonk: afzien van kunstmoeders bij varkens

Een varkenshouderij zonder ingrepen betekent volgens Johan van Arendonk ook dat de sector afziet van het gebruik van kunstmoeders.

Dat zei de directeur onderzoek en innovatie bij Hendrix Genetics tijdens het symposium Ondernemen in de Varkenshouderij van Boerderij. De biggen moeten in zijn visie bij de zeugen blijven. Varkens moeten zichzelf redden en de boer moet zelden hoeven in te grijpen. Alleen nog bijvoorbeeld bij de geboorte van de biggen.

Innoveren en verduurzaming in de varkenshouderij is zo veel mogelijk een varkenshouderij zonder ingrepen.

‘Verdoofd castreren is tussenoplossing’

Verdoofd castreren van de beerbiggen is volgens van Arendonk een tussenoplossing. Op termijn wordt castratie overbodig door onder meer de invloed van de varkensfokkerij.

Ook staart couperen zal op termijn niet meer standaard zijn, meent Van Arendonk. De varkenshouderij is al een eind op weg om deze ingrepen te vermijden, maar er is nog een flinke weg te gaan.