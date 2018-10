Stoppersgolf geeft overaanbod slachtzeugen

Vermeerderaars hakken door de malaise in de biggenmarkt nu de knoop door om hun bedrijf te stoppen.

Alleen al in Overijssel en Gelderland zouden volgens een rekensom van een voerleverancier dit najaar 8.000 zeugenplaatsen verdwijnen. Handelaren onderschrijven dat aantal.

Ook in andere EU-landen meer zeugen geslacht

Het aanbod aan slachtzeugen ligt daardoor duidelijk hoger dan normaal in het najaar. Dit is niet alleen in Nederland het geval, ook in andere EU-landen stijgt het aantal zeugenslachtingen. Zo ligt dat aantal in Duitsland 8% hoger dan een jaar geleden.

Duitse slachterijen en de verwerkende industrie daar klagen steen en been omdat ze dit aanbod maar met moeite omgezet krijgen. Slachterij Westfleisch schrijft op zijn website: “Zelfs bij volle slachtweken is het meer dan ruime aanbod bijna niet te verwerken. Daardoor kan de slachtzeugenprijs hoogstens gelijk gehouden worden.”

Grote aanbod nog niet zichtbaar in prijs

Het grote aanbod vertaalt zich namelijk nog niet in een lagere prijs. De zeugennoteringen in zowel Nederland als Duitsland blijven deze week stabiel. Alleen Danish Crown laat zijn prijs 4 cent zakken.