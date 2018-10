Stal met 4.000 biggen gaat reddeloos verloren

Bij een brand op een varkensbedrijf in Heusden (Gemeente Asten) zijn dinsdagmorgen 23 oktober 4.000 biggen om het leven gekomen. Actiegroepen pleiten voor het verplichten van brandveiligere stallen.

Dat bevestigt de brandweerwoordvoerder van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Een van de 3 stallen op het bedrijf is tot de grond afgebrand. Bij aankomst kon de brandweer niets meer doen dan voorkomen dat de 2 andere stallen vlam vatten, verklaart de woordvoerder. “Daar was alle inspanning op gericht. Het nablussen duurt nog tot ver in de middag.”

Volgens de brandweer in Zuidoost-Brabant hebben zij genoeg materiaal om branden van deze omvang te blussen. De woordvoerder verklaart dat zij in dit veedichte gebied helaas vaker stalbranden moeten bestrijden. De ervaring is echter dat zodra een stalbrand escaleert er geen redden meer aan is en de stal verloren gaat en de dieren omkomen. Dit geldt dus ook voor de biggenstal in Heusden.

De brandweerwoordvoerder zegt dat 2 andere stallen op het bedrijf gespaard zijn. In de ene zitten 4.000 biggen, in de andere 800 biggen. De opslag met 4.000 liter zwavelzuur voor de luchtwasser is ook gered. Of alle biggen in de 2 gespaarde stallen het overleven, kan de woordvoerder niet zeggen.

Actiegroepen: brandveiligere stallen verplichten

Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Voor actiegroepen hoeft dat niet meer. Varkens in Nood pleit voor verplichte maatregelen om stallen brandveiliger te maken. Zelfregulering door de varkenshouderij werkt niet, meent Varkens in Nood.

De dierenbescherming heeft ook gereageerd op de stalbrand. Zij hanteren de term ‘afschuwelijk’.

Een stalbrand zoals in Heusden blijkt direct groot nieuws op landelijke en lokale websites. Eerder dit jaar kwam de sector met een actieplan om stallen brandveiliger te maken.