Slachterijen krijgen meer varkens aan de haak

Nederlandse slachterijen krijgen jaar na jaar meer varkens aan de haak.

Een trend die dit jaar onverminderd doorzet. In de eerste negen maanden dit jaar zijn in Nederland 11,68 miljoen varkens geslacht. Dat zijn bijna een miljoen varkens meer dan een vijf jaar geleden.

Niet alleen meer, ook zwaarder

Slachterijen krijgen niet alleen meer varkens aan de haak, maar ook zwaardere dieren. Het geslacht gewicht van de varkens bedraagt de eerste 3 kwartalen van dit jaar 96,49 kilo, volgens cijfers van RVO.nl. In dezelfde periode van 2014 bedroeg het geslacht gewicht van de varkens 94.02 kilo. De fokkerij heeft niet stil gezeten in de afgelopen jaren. Ondanks dat de varkens zwaarder aan de haak komen, blijft het mager vleespercentage afgelopen vijf jaren gelijk. Dit is onveranderd 59,2%, meldt de rijksdienst.

Afrikaanse varkenspest niet van invloed

Na het ontdekken van Afrikaanse varkenspest in België besloot Vion geen varkens te slachten die afkomstig zijn uit België. In de RVO-cijfers is dat niet terug te zien. Sinds de uitbraak op 13 september – eind week 37 – slacht Nederland wekelijks nog steeds meer dan 300.000 varkens. De invoercijfers van week 38 en 39 zijn echter nog niet bekend. Nederlandse slachterijen importeren alleen varkens uit België. Doorgaans zo’n 5.000 dieren per week. Andere herkomsten zijn er niet.

Terwijl in Nederland de varkensaanvoer groeit, gebeurt in Duitsland het tegenovergestelde. Daar krijgen slachterijen minder varkens aan de haak. Duitse slachterijen verwerkten de eerste 9 maanden dit jaar 37,76 miljoen varkens. Dat is een daling van 2,4% ten opzichte van vorig jaar. Toen lag in Duitsland de aanvoer ook al een fractie lager dan in 2016.