Rabobank: decimering varkenssector op komst

De varkenshouderij staat aan de vooravond van een gedaanteverwisseling. Dat beschrijft Rabobank in zijn rapport Nederlandse varkenshouderij van de toekomst.

De bank gaat ervan uit dat in 2030 nog zo’n 1.000 varkenshouders actief zijn in Nederland, die vaak op meer plekken varkens houden. Momenteel telt Nederland 4.300 bedrijven, van 3.500 varkenshouders. Dit zijn vaak familiebedrijven. De meeste varkenshouders stoppen in de komende 5 jaar.

Geen toekomstperspectief voor deel varkenshouders

Het verschil in verdiensten tussen varkenshouders is groot. Mede daarom is voor een deel van de ondernemers geen toekomstperspectief. Maar de bank noemt een trits redenen op waarom de sector komende jaren rap verandert:

uitbreiden is lastig, waardoor investeringen eerder leiden tot kostprijsverhoging;

de verscherpte Brabantse milieuregels;

de stoppersregeling die eind volgend jaar afloopt;

onvoldoende rendement;

het ontbreken van een opvolger, terwijl twee derde van de varkensboeren ouder is dan 50 jaar.

De meeste varkenshouders stoppen in de komende 5 jaar. - Foto: Jan Willem Schouten

Opkoop van 5% van rechten

Het aantal varkens neemt ook af, voorziet de bank. De warme sanering die de overheid voorbereidt, leidt tot de opkoop van circa 5% van de rechten, is de verwachting.

Een schatting van het effect van de opkoop is dat Nederland jaarlijks 1,8 miljoen minder biggen produceert en 1 miljoen vleesvarkens. De omvang van de krimp is sterk afhankelijk van de voorwaarden van de warme sanering en de bijdrage van provincies om bijvoorbeeld stallen te slopen.

Kansen voor blijvers met ketenaanpak

Voor de blijvers liggen er kansen, stelt Rabobank. Alleen al om de reden dat wereldwijd de vraag naar varkensvlees blijft groeien. Voor de deze varkenshouders geldt dat een nauwe samenwerking met leveranciers en afnemers noodzakelijk is om als sector een vooraanstaande rol te blijven spelen in de wereld.

Nieuwe producten voor bepaalde deelmarkten nodig

Deze ketenaanpak is nodig, meent de bank. Afnemers stellen namelijk steeds hogere eisen aan het vlees en willen weten waar en hoe het is geproduceerd. Vanwege de groeiende diversiteit van de vraag is het nodig dat de varkensvleesketen steeds vaker nieuwe, specifieke producten lanceert voor een bepaalde deelmarkt in de wereld. Dat is ook nodig om het rendement in de sector te verhogen, zegt Rabobank.

De maatschappij dwingt ook te veranderen. De druk op de sector neemt toe om aandacht te hebben voor zaken als dierenwelzijn, emissies, volksgezondheid en transparantie.