POV-top: eigenbelang enkelen dreigt POV te sturen

POV-voorzitter Ingrid Jansen en vice-voorzitter Eric Douma geven een stevig signaal af door per direct af te treden.

POV-voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma leggen met onmiddellijke ingang hun functie neer. Ze nemen geen afscheid tijdens de ledenvergadering, op maandagavond 26 november, zoals eerder verklaard. Daarmee willen ze het sterkst mogelijke signaal richting de POV-leden afgeven dat ze extreem bezorgd zijn over de koers die de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij) dreigt te gaan varen.

Meerdere stromingen in varkenssector

In de varkenssector zijn er meerdere stromingen, aldus Jansen en Douma. “Een meer gematigde groep die van mening is dat de POV in samenspraak met LTO de kans moet krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een nog sterkere speler, zowel als belangenbehartiger en in de keten. Daarnaast zijn er verschillende kleinere stromingen bestaande uit groepen van enkele individuen in de varkenssector die andere belangen lijken te hebben dan het collectief belang. Na ons aangekondigde vertrek zijn er interne machten en krachten losgekomen die gericht lijken te zijn op het verkrijgen van macht en middelen waarop ze voorheen geen hand of grip hadden.”

Woord is nu aan leden POV

Het woord is nu aan de leden om tijdens de algemene ledenvergadering in november hun geluid te laten horen en te bepalen of de kernwaarden worden nageleefd, de ingezette koers wordt gecontinueerd of bijstelling noodzakelijk is en welke bestuurders de POV (gaan) leiden, zeggen de ex-bestuurders. Door versneld terug te treden, willen zij ruimte geven aan het landelijk bestuur en de leden om deze discussie te voeren.

Opstappen bestuursleden schadelijk voor POV

LTO-voorzitter Marc Calon reageert als volgt op het vertrek van de POV-top: “Dit is heel schadelijk voor de varkenshouderij. Ingrid en Eric hebben een goede visie en hebben heel veel bereikt. Het signaal dat ze afgeven is heel zwaar. Het is ook een zeer kwalijke zaak als personen voor eigen belangen zouden komen te besturen.”

Voormalig LTO-vakgroepvoorzitter Annechien ten Have betreurt de gang van zaken: “Dit is de ultieme test voor één varkensgeluid. Het is dieptriest dat Eric en Ingrid op deze manier afscheid moeten nemen. Varkenshouders moeten uit hun halleluja-gevoel komen en concreet achter de organisatie gaan staan. Doen ze dat niet, dan wordt het ieder voor zich.”

Bennie van Til, een van de oprichters van de NVV en vurig pleitbezorger van samenwerking binnen varkenshouderij stelt dat ‘het uitstappen van helderdenkende mensen nooit goed is.’ Hij zag in het niet-juridisch ‘afsterven’ van de vereniging NVV een voorteken van de door Jansen en Douma geschetste problemen. “Enkele oud-NVV-bestuurders en hun directe familieleden hebben die vereniging levend gehouden. Daardoor kon nooit een echte eenheid binnen de POV ontstaan.”

Mark Vossen, lid van het dagelijks bestuur van de POV, wil niet meer zeggen dan dat er van alles aan de hand is bij de POV. De overige leden van het dagelijks bestuur komen later deze week met een reactie op het aftreden van Jansen en Douma, vertelt hij. Zelf overweegt hij niet af te treden. Vossen: “Dat is nog niet bij mij opgekomen.”