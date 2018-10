POV-bestuur: leden staan achter ingezette koers

Volgens het POV-bestuur staan de leden ‘massaal’ achter de koers van hun organisatie. Dat blijkt na de onlangs gehouden regiovergaderingen.

In de nieuwsbrief aan de leden staat: “De POV-leden steunen massaal de ingezette koers door de POV van één varkensgeluid met de boer aan het roer.”

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van de POV, op 26 november, hebben leden de kans gekregen zich tijdens regioavonden te laten horen. Van verdeeldheid is geen sprake, meldt de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij). De eensgezindheid onder varkenshouders blijkt juist groot.

Lauwe reacties op vertrek POV-voorzitter en vicevoorzitter

Ook reageerden weinig leden op het nieuws van het plotselinge vertrek van POV-voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma. De reacties zijn op de vingers van een hand te tellen, aldus de POV.

Het bestuur weerspreekt daarmee het beeld dat de 2 vertrokken POV-kopstukken schetsen. Zij wekken de indruk van grote verdeeldheid binnen de POV. Dat deden ze vaker.

POV-bestuurder Verhees: ga in gesprek met de werkgroep

Bart Verhees, lid van het dagelijks bestuur van de POV, wil niet ontkennen dat er helemaal geen onvrede is, maar herkent zich niet in het beeld dat Jansen en Douma neerzetten. Verhees: “Er zit wel oud zeer. Maar dat is vooral onderhuids en bij een beperkte groep. In de regio’s wordt constructief gewerkt.” Verhees wil verder iedereen die kritiek heeft uitnodigen om in gesprek te gaan. “Ga naar de werkgroep”, luidt zijn oproep.