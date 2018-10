Nulstand wilde zwijnen is geen wettelijke verplichting

Het hanteren van een nulstandsbeleid in het beheren van wilde zwijnen is geen wettelijke verplichting. Dat bevestigt het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van vragen over het beheerbeleid.

Provincies zijn dus niet verplicht om de populatie wilde zwijnen in zogenaamde nulstandsgebieden ook daadwerkelijk tot nul te reduceren, zoals gewenst door onder andere producentenvereniging POV in verband met de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) onder wilde zwijnen in België.

Provincies gebruiken de term ‘nulstand’ in hun faunabeheerplannen, maar dit is dus niet vastgelegd in nationale regelgeving.

Provincies bepalen gewenste omvang zwijnenpopulatie

Het beheerbeleid voor wilde dieren zoals zwijnen, is een verantwoordelijkheid van de provincies, die zelf mogen bepalen wat de gewenste omvang van de zwijnenpopulatie is. Het Rijk bemoeit zich hier verder niet mee en grijpt alleen in als de provincies hun taken rondom het zwijnenbeheer zouden verwaarlozen, schrijft de minister in antwoord op vragen van de CDA-fractie hierover.

De bepalingen die hiervoor in de wet natuurbescherming staan, hebben volgens de minister een dermate ‘open karakter’ dat hier waarschijnlijk niet snel sprake van is.

Steeds meer zwijnen buiten aangewezen gebieden

In de praktijk betekent dit dat er voor wilde zwijnen 2 leefgebieden zijn aangewezen: de Veluwe (Gelderland) en De Meinweg (Limburg). De afgelopen jaren worden zwijnen steeds meer buiten deze leefgebieden aangetroffen.

De provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg hebben met het ministerie afspraken gemaakt over het terugdringen van de populatie. Hiervoor heeft de minister tijdelijk het gebruik maken van drukjacht toegestaan.

Hoeveel zwijnen er precies rondlopen buiten de leefgebieden is niet bekend, maar stijgende afschotcijfers in verschillende regio’s laten zien dat de populatie waarschijnlijk sterk is gegroeid.

Geen nulstand, maar ‘nul schade’

In plaats van een nulstand, richten de provincies hun beleid op ‘nul schade’ door wilde zwijnen, leert een inventarisatie bij de betrokken provincies. Voor zowel de verkeersveiligheid als de landbouw kan het wilde zwijn flink schade veroorzaken.

In het draaiboek AVP, dat in werking treedt bij een uitbraak, wordt uitgegaan van een situatie waarin buiten de leefgebieden geen wilde zwijnen worden getolereerd. Dat lijkt dus achterhaald.