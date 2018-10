Nieuw plan van aanpak voor sector-pr

In opdracht van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft bureau Imagro een nieuw plan van aanpak opgesteld voor sector-pr.

“Het plan is besproken met een aantal bestaande organisaties die al pr-activiteiten ontplooien voor de varkenshouderij. Het plan beoogt zoveel mogelijk samenwerking met bestaande initiatieven, zodat de pr-gelden zo efficiënt mogelijk besteed worden en partijen elkaar maximaal versterken”, aldus Bart Verhees, lid van het dagelijkse bestuur van de POV en portefeuillehouder Sector-PR Varkenshouderij.

Dit jaar wordt het budget voor de sector-pr voor het eerst opgehaald via de POV-contributies. In de begroting 2018 is een bedrag gereserveerd van € 192.500. Verhees: “Nut en noodzaak van sector-pr worden door onze leden erkend. Dat is de reden dat het bestuur besloten heeft tot het innen van de gelden via de contributies.”

Ondersteuning van ambassadeurs

Een deel van het bedrag is bestemd voor de ondersteuning van zogenoemde ambassadeurs. Dit zijn ondernemers die hun bedrijven open stellen voor allerlei doeleinden, evenementen organiseren, die als woordvoerder optreden in de media voor bepaalde thema’s en die andere varkenshouders coachen in hun pr-activiteiten richting de omgeving/burgers.

Een ander deel is bestemd voor pr-materialen zoals brochures, leuke items om weg te geven bij evenementen en promotievlaggen en -borden. Tenslotte wordt een bedrag gereserveerd voor professionele coaching van ambassadeurs en is een deel van het geld bedoeld voor de ontwikkeling en uitrol van het plan van aanpak. “Wat de exacte verdeling wordt, moet nog worden afgesproken”, zegt Verhees.

Waardering voor de sector

De pr-activiteiten zijn gericht op de maatschappij en burgers, zo laat de POV-bestuurder weten. “Onbekend maakt onbemind. Door de varkenshouderij meer over het voetlicht te brengen in de eigen omgeving, in de media en op evenementen, ontstaat er meer waardering voor de sector. Uit onderzoek van de Rijksoverheid naar de maatschappelijke waardering voor de landbouwsector blijkt bijvoorbeeld dat mensen die goed bekend zijn met de landbouw deze gemiddeld waarderen met een 8,4. Mensen die helemaal niet bekend zijn met de landbouw geven ‘slechts’ een 7,2. Meer waardering maakt de varkenshouderij minder kwetsbaar voor crises.”