Natuurmonumenten wijst drijfjacht af

Natuurmonumenten schrijft in een brief aan de leden van de Tweede Kamer dat zij niet begrijpen waarom landbouwminister Schouten drukjacht toestaat om het aantal wilde zwijnen fors te reduceren.

In Nederland, en vlak aan de Nederlandse grens, is geen Afrikaanse varkenspest. Volgens Natuurmonumenten is daarom geen aanleiding om nieuwe, onconventionele jachtmethoden in te zetten tegen wilde zwijnen. Natuurmonumenten roept in de brief Kamerleden op het drukjacht-voorstel van de minister bij te stellen.

Besmette wilde zwijnen in België

Het aantal besmette wilde zwijnen in België blijft ondertussen oplopen. De teller staat 15 oktober op 89, meldt het Voedselagentschap FAVV. “De nieuwe gevallen betreffen verse kadavers, wat betekent dat het virus nog circuleert in het besmette gebied”, schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. De overheid van Wallonië overweegt een hek rondom het besmette gebied te plaatsen, om verspreiding van met Afrikaanse varkenspest besmette zwijnen tegen te gaan.