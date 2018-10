Na goede jaren tegenwind in biologische varkenshouderij

De prijs voor biologische varkens zakt. De afgelopen jaren zijn veel varkensboeren overgeschakeld naar biologisch, terwijl juist nu de marktgroei afvlakt.

Geen abnormale ontwikkeling, volgens Allard Bakker van marktleider de Groene Weg. De markt voor biologisch varkensvlees groeit volgens een soort golfbeweging. Iedere 4 à 5 jaar moet de markt zich hervinden.

Na een jarenlange periode van een krap aanbod komt een periode van overaanbod. De markt heeft tijd nodig het extra aanbod biologisch vlees op te nemen.

Groene Weg: markt biologisch varkensvlees zal herstellen

De Groene Weg is ervan overtuigd dat de markt zich ook weer herstelt, al kan dat even duren. Er komen nog leveranciers bij die in 2017 besloten om te schakelen.

De biologische markt blijft groeien. Volgens Bakker bedroeg de groei afgelopen jaren tussen 10 en 15%. De groei is nu gehalveerd en zit op circa 7%.

Jeroen Neimeijer is voorzitter van de Vereniging Biologische Varkenshouders (VBV). Hij hoort ook van vleesverwerkers dat de afzet moeizamer loopt. Sinds begin dit jaar is de prijs voor biologische varkens daarom een paar keer gezakt, vertelt hij. Bovendien steeg de kostprijs. Vooral stro en voer werden duurder. Volgens Neimeijer hebben bedrijven die technisch matig draaien het nu lastig.

Wachtlijst voor omschakelaars

Ook in het buitenland wordt meer biologisch varkensvlees geproduceerd, weet Neimeijer. Dat wordt soms voor ‘dumpprijzen’ aangeboden. Dit doet de markt ook geen goed. Potentiële omschakelaars naar biologische houderij komen voorlopig op een wachtlijst.