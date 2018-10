Kamer voor jacht en tegen beperking invoer varkens

De invoer van varkens of wilde zijnen of hun vlees hoeft niet aan banden te worden gelegd in verband met de uitbraken van Afrikaanse varkenspest.

De Tweede Kamer stemde donderdag met grote meerderheid moties van die strekking weg, die door de Partij voor de Dieren waren ingediend. Jacht op wilde zwijnen De Kamer is ook niet van plan de maatregelen terug te draaien die de minister heeft genomen om de zogenoemde bewegingsjacht op wilde zwijnen in de provincies toe te laten. Alleen de Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en de PVV steunden een motie van de Partij voor de Dieren die daarom vroeg. Een algeheel afschotverbod kreeg alleen de steun van GroenLinks en Partij voor de Dieren. Minister Schouten zei in het debat met de Kamer dat ‘alles in het werk moet worden gesteld om te voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest in Nederland komt’. Een verbod op afschot van zwijnen gaat tegen het advies in van deskundigen aan het ministerie.